Stand: 03.09.2021 07:39 Uhr Corona: 3G-Regel greift nun auch im Landkreis Cloppenburg

Im Landkreis Cloppenburg gilt von Sonnabend an die Warnstufe 1. Das teilte jetzt die Kreisverwaltung mit. Am Donnerstag hatte der Kreis den fünften Tag in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 überschritten. Damit gilt nun die 3G-Regel: Danach dürfen nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete beispielsweise in geschlossene Restauranträume gehen, an größeren Versammlungen teilnehmen oder in Hotels übernachten. Ähnliche Regeln gelten bereits in anderen Kreisen, beispielsweise in Cloppenburgs Nachbarkreis Vechta.

