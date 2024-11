Cornelia Funke besucht Messe Buchmesse Kibum in Oldenburg

Stand: 08.11.2024 17:28 Uhr

Am Samstag beginnt in Oldenburg die Kinder- und Jugendbuchmesse Kibum. Der runde Geburtstag wird mit einem besonderen Gast gefeiert: Mit Autorin Cornelia Funke, die ihr neues Buch vorstellen will.