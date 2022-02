Containerschiff läuft vor Wangerooge auf Grund Stand: 03.02.2022 07:30 Uhr Vor der Nordseeinsel Wangerooge ist in der Nacht ein Containerschiff auf Grund gelaufen. Das Havariekommando ist im Einsatz. Ein erster Bergungsversuch am Morgen schlug fehl.

Die rund 400 Meter lange "Mumbai Maersk", die unter dänischer Flagge fährt, war nach Angaben des Havariekommandos auf dem Weg von Rotterdam nach Bremerhaven. Bei der Ansteuerung in die Wesermündung sei sie am Mittwochabend gegen 23 Uhr auf Grund gelaufen. Das Havariekommando, das den Einsatz leitet, entsandte zwei Mehrzweckschiffe und fünf Schlepper an die Unfallstelle. Auch sei ein Team von speziell ausgebildeten Seeleuten an Bord des Havaristen gebracht worden.

Erster Bergungsversuch gescheitert

Ein erster Versuch, das Schiff ins tiefere Fahrwasser zu schleppen, blieb laut Havariekommando am frühen Morgen erfolglos. Gemeinsam mit der Reederei werde nun das weitere Vorgehen abgestimmt. Unter anderem sollen weitere, stärkere Schlepper zu dem Schiff geschickt werden.

