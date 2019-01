Stand: 12.01.2019 09:41 Uhr

Container-Havarie: Bergung soll heute beginnen

Nach einer Verzögerung soll heute die Bergung von Containern in der Emsmündung beginnen, die der Frachter "MSC Zoe" vor rund anderthalb Wochen im Sturm verloren hatte. Zwei niederländische Spezialschiffe haben sich gestern Abend vom niederländischen Ijmuiden auf den Weg zur Emsmündung gemacht, wie das zuständige Ministerium in Den Haag mitteilte. Ein drittes Schiff sei von Norwegen aus auf dem Weg zur Unfallstelle. Heute Nachmittag werden die Schiffe an der Emsmündung erwartet, wo sie noch heute mit der Bergung eines Containers beginnen sollen, der in der Fahrrinne der Ems liegt. Für heute angekündigtes stürmisches Wetter könnte das Vorhaben allerdings noch hinauszögern.

Videos 02:48 NDR//Aktuell Nach Havarie: Großteil der Container geortet NDR//Aktuell Nach dem Schiffsunglück der "MSC Zoe" konnten 220 der rund 280 Container lokalisiert werden. Alleine auf Borkum sind mittlerweile knapp 45 Kubikmeter Strandgut eingesammelt worden. Video (02:48 min)

Container-Bergung kann Monate dauern

Ursprünglich sollte die Bergung der Container bereits gestern beginnen. Weil die beiden Schiffe aus den Niederlanden aber noch mit Sonar-Anlagen ausgestattet werden mussten, hatte sich ihr Auslaufen etwas verzögert. Insgesamt müssen rund 270 Container vom Meeresgrund geborgen werden. Ein großer Teil der Container befindet sich nach Angaben des Havariekommandos Cuxhaven an zwei Stellen auf der Schifffahrtsroute nördlich der niederländischen Inseln Terschelling und Schiermonnikoog sowie östlich davon in Richtung von Borkum. Die meisten Container lägen in einer Tiefe zwischen 20 und 30 Metern. Die Bergung wird nach Angaben eines niederländischen Ministeriums-Sprechers wegen der stark befahrenen Route nicht einfach werden. "Das ist wie auf einer Autobahn." Er geht davon aus, dass die Bergung Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern wird.

Mehr als 1.200 Tonnen Frachtgut eingesammelt

Nach jüngsten Angaben hatte die "MSC Zoe" in der Nacht zum 2. Januar nach neuesten Angaben 291 Container verloren, davon zwei mit Gefahrstoffen. 18 Container waren aufgebrochen und an niederländischen Inseln angespült worden. Der Inhalt der Container landete an den Stränden mehrerer niederländischer und deutscher Inseln. Plastik, Styropor, Schuhe, Spielzeug, Kühlschränke und Fernseher mussten eingesammelt werden. Mehr als 1.200 Tonnen Frachtgut seien mittlerweile eingesammelt worden, teilte die Schweizer Reederei "MSC" mit.

"MSC Zoe": Container-Ladung wird Strandgut













































Reederei will Kosten übernehmen

Die Schweizer Reederei MSC hatte zugesagt, alle beteiligten Kräfte zu unterstützen und die Kosten für die Bergungsaktion zu übernehmen. "Die Suche geht weiter, bis der letzte Container gefunden ist", teilte MSC mit. Der Frachter "MSC Zoe" wird unterdessen möglicherweise noch wochenlang in Bremerhaven liegen, weil die durcheinander gewürfelten und ineinander verkeilten Container an Deck nur mit großem Aufwand von Bord gebracht werden können. Die Wasserschutzpolizei Bremerhaven sucht derweil nach der Ursache des Container-Verlusts.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.01.2019 | 17:00 Uhr