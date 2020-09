Stand: 03.09.2020 07:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Coli-Bakterien-Fehlalarm: Strände in Cuxhaven frei

Die Stadt Cuxhaven hat die Badestellen in der Grimmershörner Bucht und am Sahlenburger Strand wieder freigegeben. Sie waren vor eineinhalb Wochen gesperrt worden, weil ein Prüflabor in Wasserproben Keime gefunden hatte. Das habe sich allerdings als Fehlalarm herausgestellt. Sowohl in Zusatztests als auch in den ursprünglichen Proben konnten jetzt keine Coli-Bakterien mehr nachgewiesen werden.

