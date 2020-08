Stand: 22.08.2020 11:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Coli-Bakterien: Cuxhaven sperrt zwei Badestellen

Wegen Keimen im Wasser sind zwei Badestellen in Cuxhaven vorübergehend gesperrt worden. Betroffen sind nach Angaben der Stadt die Grimmershörnbucht und der Strand Sahlenburg. Demnach wurde dort der Grenzwert für Coli-Bakterien überschritten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Bakterien sind nach Angaben der Stadt ein Hinweis darauf, dass das Wasser mit Fäkalien verunreinigt ist. Badenden könnten dadurch eine Lungenentzündung oder Durchfall bekommen. Woher die Verunreinigung kommt, soll untersucht werden. Zudem sollen in den kommenden Tagen weitere Proben an den Badestellen genommen werden. Die erhöhten Werte waren bei Messungen des Gesundheitsamtes aufgefallen.

Weitere Informationen Zwei Badestellen im Land fallen bei EU-Test durch Beim Wasserqualitäts-Test hat die EU zwei Badestellen in Niedersachsen mit mangelhaft bewertet - beide im Landkreis Cuxhaven. Die meisten anderen Gewässer schnitten dagegen gut ab. (09.06.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.08.2020 | 06:00 Uhr