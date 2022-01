Stand: 11.01.2022 12:43 Uhr Cold Case aus Cuxhaven am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY..."

Zwei Mordfälle aus den 90er-Jahren aus dem Bereich der Polizei in Cuxhaven sind am Mittwoch Thema der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Vanessa Wardelmann wurde den Angaben den Ermittlern zufolge 1992 von einem unbekannten Täter ermordet und im Jahr darauf Anja Witt. Zuletzt waren die Fälle im November 2019 Thema in der ZDF-Sendung. 250 Hinweise seien danach bei der Polizei eingegangen, die den Angaben zufolge alle überprüft wurden. Der "entscheidende Hinweis" sei allerdings nicht dabei gewesen. Mehr als 800 Personen seien überprüft und etwa 450 Speichelproben eingeholt worden. Die Ermittler erhoffen sich neue Hinweise in den beiden Fällen, dadurch, dass sie in der Sendung die neuesten Ermittlungsergebnisse bekannt geben, bezüglich der genutzten Tatmittel und dem Motiv des Täters.

