Cloppenburger in Niedersachsen willkommen

Wer aus dem stark vom Coronavirus betroffenen Landkreis Cloppenburg kommt und seinen Urlaub in Niedersachsen verbringen möchte oder anderweitig eine Übernachtungsmöglichkeit im eigenen Bundesland sucht, für den sollte es keine Probleme geben. Die aktuelle Corona-Verordnung Niedersachsens sehe kein Beherbergungsverbot oder Einschränkungen für Reisen vor, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums am Dienstag. Ebenso reagiert der Tourismusverband: Bisher seien keine Maßnahmen bekannt, hieß es. Grundlage dafür wäre auch eine veränderte Verordnung.

Viele Bundesländer sprechen Beherbergungsverbot aus

Ganz anders sieht es außerhalb Niedersachsens aus. Laut einer Liste des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) gelten in vielen Bundesländern Beherbergungsverbote oder Einschränkungen für Gäste aus Gebieten, in denen die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche überschritten wurde - und damit auch für Reisende aus dem Landkreis Cloppenburg

Sieben-Tage-Inzidenz wieder gestiegen

Der Landkreis Cloppenburg hatte am Freitag die Corona-Regeln verschärft, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über den Grenzwert von 50 gestiegen war. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums ist der Wert am Dienstag (Stand 9 Uhr) erneut gestiegen. Er liegt aktuell bei 60,3 Fällen. Nach Angaben des Landkreises gelten aktuell 165 Menschen als infiziert, weitere 500 seien in Quarantäne. Und erstmals ist jetzt auch ein Kreisbewohner an Covid-19 gestorben. Der Schwerpunkt des Ausbruchs liegt demnach im Alten Amt Löningen.

