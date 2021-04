Stand: 27.04.2021 18:22 Uhr Cloppenburger Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta versuchen Betrüger seit Kurzem über eine neue Masche, an WhatsApp-Accounts und Geld zu gelangen. Die Geschädigten erhielten über WhatsApp eine Nachricht von einem mutmaßlichen Bekannten aus ihren Kontakten, so die Polizei. Die dazugehörigen Accounts seien jedoch von den Betrügern übernommen worden. In den Nachrichten werden die Adressaten aufgefordert, einen Code zu übermitteln, der ihnen "versehentlich" per SMS zugesandt wurde. Tatsächlich wird dieser Code von WhatsApp verschickt und dient der Verifikation eines Accounts. "Diese Anfragen dienen also lediglich zur Übernahme weiterer WhatsApp-Accounts", so die Polizei. Gebe man den Code heraus, werde der eigene WhatsApp-Account von den Betrügern übernommen. Diese versenden dann im Namen des eigentlichen Inhabers des Accounts weitere Betrugs-Nachrichten. Außerdem bitten die Betrüger laut Polizei um Geld, das auf ein Konto überwiesen werden soll.

