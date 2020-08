Stand: 24.08.2020 11:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Cloppenburger Familienbande vor Gericht

Mehrere Mitglieder einer Familie aus Cloppenburg, die zahlreiche Diebstähle im Nordwesten Niedersachsens verübt haben sollen, müssen sich seit Montag vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird den insgesamt sechs Angeklagten schwerer Bandendiebstahl in 24 Fällen vorgeworfen. Unter anderem sollen sie Luxuslimousinen, Anhänger und Reifen, aber auch Baumarkt- und Büroartikel gestohlen und weiterverkauft haben. Der dabei entstandene Schaden geht nach Angaben der Ermittler in die Millionen. Eine Sonderkommission der Polizei Cloppenburg hatte über Monate ermittelt. Seit Februar sitzen vier Männer im Alter zwischen 28 und 50 Jahren in Untersuchungshaft. Vor Gericht müssen sich zusätzlich zwei Frauen verantworten, die nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen unter anderem den Transporter mit dem Diebesgut gefahren haben sollen.

