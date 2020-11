Cloppenburg und Vechta kämpfen gegen Corona in Altenheimen Stand: 23.11.2020 08:49 Uhr Die Landkreise Cloppenburg und Vechta melden seit Wochen die meisten Corona-Infektionen in Niedersachsen. Insbesondere in Altenheimen steigt die Zahl der infizierten Bewohner und Mitarbeiter.

Der Inzidenzwert im Landkreis Cloppenburg lag am Sonntag bei 290 Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Fünf Menschen sind dort am Wochenende im Zusammenhang mit Corona gestorben. Laut Kreisverwaltung waren sie zwischen 72 und 90 Jahre alt. Landrat Johann Wimberg (CDU) erklärte, dies sei für ihn einer der traurigsten Tage seit Beginn der Pandemie und sprach den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus. In vier Alten- und Pflegeheime im Landkreis gibt es größere Corona-Ausbrüche. In den Einrichtungen in der Stadt Cloppenburg, in Molbergen, Cappeln und Lastrup gilt ein striktes Besuchsverbot. Von heute an müssen kreisweit alle Mitarbeiter von Pflegeheimen zweimal die Woche einen Schnelltest machen.

Cloppenburg seit knapp zwei Monaten über Grenzwert

Der Landkreis Cloppenburg hatte bereits Ende September als einer der ersten in Niedersachsen den Grenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Seitdem wurden die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus immer weiter verschärft. Dennoch steigen die Zahlen derzeit wieder, nachdem der Trend zuvor kurzzeitig nach unten gezeigt hatte.

Noch mehr Infizierte in Alten- und Pflegeheim in Damme

Im Landkreis Vechtaist die Entwicklung ähnlich. Nach Cloppenburg wies der Landkreis am Sonntag mit 253,5 Fällen pro 100.000 Einwohner landesweit die zweithöchste Inzidenz auf. Einen großen Ausbruch gibt es im Altenheim Maria-Rast in Damme . Nach Angaben der Kreisverwaltung vom Wochenende haben sich 29 weitere Menschen mit Corona infiziert - darunter 21 Bewohner und acht Mitarbeiter. Ende vergangener Woche hatte es bereits 15 bestätigte Corona-Infektionen in dem Heim gegeben. Schnelltests brachten weitere Infektionen zu Tage. Daraufhin veranlasste das Gesundheitsamt am Wochenende Reihentests bei den Bewohnern und beim Personal. Besuche sind in dem Heim jetzt verboten und Neuaufnahmen wurden gestoppt.

