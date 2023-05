Stand: 19.05.2023 09:16 Uhr Cloppenburg: Zwei schwer verletzte Radfahrer entdeckt

In Cloppenburg sind am Donnerstagabend zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Sie sind laut Polizei offenbar frontal zusammengestoßen. Die genauen Umstände sind demnach noch weitgehend ungeklärt, niemand habe den Unfall selbst beobachtet. Ein Zeuge hatte lediglich die beiden Personen mit ihren Rädern auf dem Radweg liegen sehen: eine schwer verletzte 37-jährige Frau und einen 24-jährigen Mann, der aufgrund seiner Verletzungen zunächst in Lebensgefahr schwebte. Beide wurden in Krankenhäuser transportiert. Sie konnten sich noch nicht äußern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.05.2023 | 07:30 Uhr