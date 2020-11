Stand: 19.11.2020 08:20 Uhr Cloppenburg: Zug kollidiert mit Einkaufswagen auf Gleisen

Ein Zug der Nordwestbahn ist am Mittwochabend gegen einen auf den Gleisen abgestellten Einkaufswagen gefahren. Der Zug war am Bahnhof in Cloppenburg in Richtung Osnabrück gestartet. Kurz nachdem er den Bahnübergang an der Friedrich-Pieper-Straße passiert hatte, musste der Lokführer eine Notbremsung einleiten, dennoch erfasste er den Einkaufswagen. Am Triebwagen entstand ein leichter Schaden. Die 35 Insassen des Zuges blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.11.2020 | 06:30 Uhr