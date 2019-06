Stand: 08.06.2019 11:06 Uhr

Cloppenburg: Sanduhr interessiert Nachbarkommunen

Wer in Cloppenburg nur mal kurz etwas erledigen will, muss seit einem Monat für sein Auto keine Parkgebühren mehr bezahlen. Voraussetzung ist, dass im Auto eine spezielle Sanduhr angebracht ist und die Erledigung nicht länger als 15 Minuten dauert. Und offenbar nehmen die Cloppenburger diese Möglichkeit gerne an - die Stadt hat jedenfalls ein positives erstes Fazit gezogen. "Wir hatten 2.500 Sanduhren gekauft, das hat drei Werktage gedauert, dann waren die weg", sagte Fachbereichsleiter Reinhard Riedel.

Videos 01:28 Niedersachsen 18.00 Viele Cloppenburger nutzen Park-Sanduhr Niedersachsen 18.00 Die neuen Park-Sanduhren in Cloppenburg sind beliebt: Seit der Einführung am Freitag sind schon mehr als 1.000 Zeitmesser verkauft. Nutzer können damit 15 Minuten kostenlos parken. Video (01:28 min)

Beschwerde wegen defekter Sanduhr

Nicht nur von den Bürgern gebe es erfreuliche Rückmeldungen. Auch benachbarte Kommunen seien an der Sanduhr-Lösung interessiert, sagt Riedel. Die hätten nun Info-Material und ein Muster der Sanduhr im Briefkasten. Doch wo viel Freud, da auch des manchen Leid. In einer Beschwerde hieß es jedenfalls, dass die Uhr nicht 15 Minuten lief, sondern 30 Sekunden weniger.

Auch Buchholz will die Sanduhr

Auch Buchholz in der Nordheide will das Sanduhr-Parken einführen. Dort hatte der Verwaltungsausschuss der Stadt bereits im November dafür gestimmt. Kurzes Parken kostet dort aber ohnehin kaum etwas: Für 15 Minuten sind lediglich zehn Cent fällig.

Weitere Informationen Buchholz: Ausschuss stimmt für Parken mit Sanduhr Kurzparker brauchen in Buchholz möglicherweise bald kein Parkticket mehr. Eine Sanduhr im Auto soll die kostenlosen 15 Minuten anzeigen - der Verwaltungsausschuss hat dafür gestimmt. (22.11.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.06.2019 | 08:00 Uhr