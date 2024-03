Stand: 20.03.2024 13:49 Uhr Cloppenburg: Polizei warnt vor gefälschten Rechnungen

Bei der Polizei in Cloppenburg wurde laut Polizei eine neue Betrugsmasche gemeldet. Es geht um Rechnungen mit einer falschen Bankverbindung. Anfang März sei ein entsprechender Fall in Cloppenburg zur Anzeige gebracht worden. Dabei hatte der Auftraggeber einer Baufirma per E-Mail eine Liste mit noch offenen Rechnungen bekommen. Die Baufirma hatte die aufgelisteten Arbeiten zuvor tatsächlich für den Auftraggeber ausgeführt. Die E-Mail stammte allerdings nicht von der Firma selber, sondern von Betrügern. Sie wiesen in der E-Mail darauf hin, dass sich die Bankverbindung geändert habe. Der Auftraggeber solle das Geld auf dieses Konto überweisen. Allerdings wurde der Auftraggeber misstrauisch, weil die Betrüger eine andere E-Mail-Adresse nutzen als die bekannte E-Mail-Adresse der Firma. Laut Polizei hatten sich die Betrüger zuvor an die Baufirma gewandt und sich der Firma gegenüber wiederum als Auftraggeber ausgegeben. So seien sie an die genauen Auftragsdaten gekommen, heißt es von der Polizei.

