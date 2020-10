Cloppenburg: Acht Mitarbeiter von Intensivstation infiziert Stand: 26.10.2020 15:14 Uhr Acht Mitarbeiter der Intensivstation des St. Josefs-Hospitals in Cloppenburg sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. 80 weitere Testergebnisse stehen noch aus.

Es sei noch offen, wie sich das Virus trotz zahlreicher Vorsichtsmaßnahmen auf der Station habe verbreiten können, sagte der Klinik-Geschäftsführer gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Alle erreichbaren Mitarbeiter der betroffenen Station wie Reinigungspersonal, Pflegekräfte und Ärzte seien getestet worden. Die noch ausstehenden rund 80 Ergebnisse sollen voraussichtlich am Dienstag vorliegen.

Auch ein Patient infiziert

Bereits am Wochenende war bei fünf Beschäftigten das Virus nachgewiesen worden, am Montag folgten drei weitere positive Testergebnisse. Die betroffenen Mitarbeiter sind in einem Bereich tätig, in dem keine Covid-19-Patienten behandelt werden. Sie waren wegen auftretender Symptome getestet worden. Bei einem Intensiv-Patienten wurde das Virus ebenfalls festgestellt. Er wurde daraufhin auf eine andere Station verlegt.

Nicht alle Mitarbeiter sollen getestet werden

Nach Angaben des Geschäftsführers müssen die Mitarbeiter der anderen Stationen des St. Josefs-Hospitals nicht auf Corona getestet werden, wenn sie keine direkten Kontakte zu den Infizierten hatten. Patienten könnten weiterhin ohne Bedenken in das Krankenhaus kommen. Auch könnten auf der Intensivstation bislang, wenn auch mit Anstrengung, alle Schichten besetzt werden, betonte er.

