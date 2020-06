Stand: 21.06.2020 13:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Cloppenburg: Frau in Flüchtlingsheim erstochen

In einer Flüchtlingsunterkunft in Cloppenburg ist am Sonntagmorgen eine Bewohnerin offenbar mit einer Stichwaffe getötet worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, alarmierten Mitbewohner gegen 6 Uhr die Beamten und hielten einen 19-jährigen Tatverdächtigen bis zu deren Eintreffen fest. Die Einsatzkräfte fanden die schwer verletzte 36-Jährige in einem Zimmer der Unterkunft vor. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb sie noch vor Ort.

Cloppenburg: Frau stirbt an Stichverletzungen 21.06.2020 13:45 Uhr In Cloppenburg ist eine Frau am Sonntag in einer Flüchtlingsunterkunft erstochen worden. Mitbewohner haben die Polizei alarmiert und den Tatverdächtigen festgehalten.







4 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hinweise für Beziehungstat

Der 19-Jährige ist den Angaben des Sprechers zufolge kein Bewohner des Flüchtlingsheims. Nach ersten Erkenntnissen soll er in einer nicht näher beschriebenen Beziehung zu dem Opfer gestanden haben. Die Polizei geht davon aus, dass es vor dem tödlichen Angriff zu Streitigkeiten zwischen den beiden Personen gekommen ist. Der 19-Jährige war zum Tatzeitpunkt vermutlich alkoholisiert. Er wurde vorläufig festgenommen. Voraussichtlich am Montag soll über einem möglichen Haftbefehl entschieden werden, sagte der Sprecher. Bei der sichergestellten Tatwaffe soll es sich um ein Stichwerkzeug, aber nicht um ein Messer handeln. Nähere Angaben wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

Zweijähriger Sohn im Zimmer der Frau

Im Zimmer der getöteten 36-Jährigen entdeckten die Beamten einen zweijährigen Jungen. Bei ihm soll es sich um den Sohn der Frau handeln. Nach Angaben des Sprechers ist der Tatverdächtige nicht der Vater des Kindes. Der Junge wurde dem Jugendamt übergeben.

Jederzeit zum Nachhören 09:54 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:54 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.06.2020 | 11:00 Uhr