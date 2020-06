Stand: 21.06.2020 11:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Cloppenburg: Frau in Flüchtlingsheim erstochen

In einer Flüchtlingsunterkunft in Cloppenburg ist am Sonntagmorgen eine Bewohnerin an einer Stichverletzung gestorben. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hatten Mitbewohner die Polizei alarmiert und den Tatverdächtigen bis zu deren Eintreffen festgehalten. Der Mann ist offenbar auch Bewohner der Unterkunft. Nach ersten Ermittlungen soll der Tat ein Beziehungsstreit vorausgegangen sein. Weitere Angaben zu den beteiligten Personen machte die Polizei bisher nicht.

