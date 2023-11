Stand: 09.11.2023 16:58 Uhr Cloppenburg: Frau gewaltsam getötet

In Cloppenburg ist am Mittwoch eine Frau getötet worden. Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung ein. Wie sie dem NDR auf Nachfrage mitteilte, konnte im Zuge dieser Fahndung eine weitere leblose Person in einer Halle aufgefunden werden. Hierbei handelt es sich laut Polizei vermutlich um einen Suizid. Weitere Angaben zu dem Fall wollte die Polizei Cloppenburg gegenüber dem NDR derzeit nicht machen.

