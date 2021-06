Stand: 28.06.2021 07:35 Uhr Cloppenburg: Einfamilienhaus brennt - 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Cloppenburg ist am späten Sonntagabend ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Aus zunächst ungeklärten Gründen fing ein Schlafzimmer gegen 23.20 Uhr Feuer, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, haben Rettungskräfte sieben Erwachsene und ein Kind in Sicherheit gebracht.

