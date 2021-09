Christopher Street Day Oldenburg: Küssend gegen Ausgrenzung Stand: 18.09.2021 17:39 Uhr 6.500 Menschen haben am Sonnabend in der Oldenburger Innenstadt beim 26. Christopher Street Day Nordwest gefeiert. Und dabei gegen die Diskriminierung der LGBTIQ-Gemeinschaft demonstriert.

Zu der Veranstaltung unter dem Motto "Liebe beginnt im Herzen, Akzeptanz im Kopf" kamen deutlich mehr Menschen als erwartet. Teils laut, teils bunt und ausnahmslos friedlich demonstrierten sie für mehr Offenheit und Akzeptanz. Trotz großer rechtlicher Fortschritte der letzten Jahre habe sich in der Lebenswirklichkeit der LGBTIQ-Gemeinschaft nur wenig getan, so die Veranstalter. Die Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Intersexuelle und Queere. Weiterhin habe mehr als jeder Dritte von ihnen Angst, am Arbeitsplatz die eigene Identität offen zu leben.

Abschlussparty am Stadtstrand

Der Zug, zu dem 20 Gruppen angemeldet waren, startete auf dem Freigelände der Weser-Ems-Hallen. Es herrschten Maskenpflicht und Alkoholverbot. Am Stadtstrand an der Hunte war eine Abschlussparty geplant. Der Christopher Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.09.2021 | 14:00 Uhr