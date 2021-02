Stand: 14.02.2021 12:45 Uhr Chaos am Großen Meer: Feuerwehrleute beschimpft und bedroht

Starker Andrang von Besuchern am Großen Meer im Landkreis Aurich hat die Feuerwehr am Sonnabend in Atem gehalten. Als sie die überfüllten Zufahrten am Nachmittag abgeriegelt hatten, wurden die Feuerwehrleute vielfach von Autofahrern beschimpft, teilweise sogar bedroht. Anwohner versorgten die Einsatzkräfte dagegen mit heißen Getränken und Süßigkeiten. Die Besucher des Großen Meers hatten Rettungs- und Feuerwehrzufahrten zugeparkt, die Wege waren für Rettungswagen nicht mehr passierbar. Ein Autofahrer habe mit seinem rollendem Wagen immer wieder angedeutet, einen Feuerwehrmann überfahren zu wollen. Andere beschimpften die Einsatzkräfte wüst.

