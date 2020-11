Castor-Transport soll heute Abend in Nordenham starten Stand: 03.11.2020 17:50 Uhr Der Castor-Transport zum Zwischenlager am AKW Biblis steht kurz vor seiner letzten Etappe: Am Abend soll der Zug laut Bundespolizei den Hafen von Nordenham verlassen. Der Streckenverlauf ist unklar.

Zuvor stünden noch Rangierarbeiten an, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Auf dem mehr als 600 Meter langen Zug befinden sich sechs Castor-Behälter mit deutschem Atommüll aus der Wiederaufbereitungsanlage im englischen Sellafield. Die Strecke ins hessische Biblis wird nach Angaben des Sprechers weitgehend lückenlos überwacht. Mehrere Tausend Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei seien im Einsatz. Es gehe dabei um die Sicherheit des Transports wie auch um die Sicherheit von Demonstranten, die sich vielleicht auf Bahnanlagen befinden könnten, sagte der Sprecher. Denn dieser Zug "wiegt mehrere Hundert Tonnen".

Bundespolizei entscheidet kurzfristig über Strecke

Über eine eingleisige Strecke wird der Castor-Transport zunächst vom Midgard-Hafen in Nordenham nach Hude fahren. "Hinter Hude wird sich dann entscheiden, um welche Strecken es weiterhin geht", sagte der Polizeisprecher. Es gebe mehrere mögliche Streckenverläufe. Welche der Zug nehmen wird, entscheide die Bundespolizei kurzfristig, so der Sprecher.

Kran verlädt Castoren auf Spezialwaggons

Am Dienstagvormittag hatte ein Kran die beiden letzten der sechs Castoren mit hochradioaktivem Atommüll auf den bereitstehenden Zug umgeladen. Am Montagmorgen hatte das Spezialschiff "Pacific Grebe" mit den Behältern an Bord in Nordenham festgemacht.

Polizei rechnet mit Protesten entlang der Strecke

Atomkraftgegner hatten bereits am Wochenende in Nordenham, Oldenburg, Göttingen und Bremen gegen den Transport protestiert. In Nordenham hält eine Handvoll Atomkraftgegner eine Dauermahnwache vor dem abgeriegelten Hafengelände. Das Aktionsbündnis "Castor stoppen" ist gegen den Transport, weil es in Deutschland auf absehbare Zeit kein Endlager für Atommüll gibt. Die Umweltschützer von Robin Wood sehen in dem Transport eine "planlose Atommüll-Verschieberei", die das Atommüll-Problem nicht löse, aber Umwelt und Bevölkerung einem beträchtlichen Risiko aussetze.

Kritik am Transport während der Corona-Pandemie

Besonders umstritten ist die Rückführung des Atommülls aus der Wiederaufbereitungsanlage Sellafield aufgrund der Corona-Pandemie. Neben Atomkraftgegnern hatten auch Politik und Polizei kritisiert, dass ein solcher Transport in dieser Zeit eine zusätzliche Belastung sei. Das Land Niedersachsen hatte zuvor erfolglos versucht, bei der Bundesregierung auf eine Verschiebung des Transports hinzuwirken. Diese hatte eine erneute Terminänderung aber unter Hinweis auf internationale Absprachen zur Rücknahme von Atommüll abgelehnt. Eine weitere Verschiebung sei auch aus logistischen und genehmigungsrechtlichen Gründen nicht in Betracht gekommen, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Hygienekonzept auch für Umgang mit Demonstrierenden

Die Polizeidirektion Oldenburg habe auf Basis der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts ein umfassendes Hygienekonzept erstellt, sagte Polizeivizepräsident Andreas Sagehorn. "Die Gesundheit aller Beteiligten genießt höchste Priorität", sagte der Gesamteinsatzleiter. Dies gelte für die Polizeikräfte im Einsatz wie auch für die Bürgerinnen und Bürger, die ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ausübten. Unter anderem müssen die Beamten während des gesamten Einsatzes einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.11.2020 | 17:00 Uhr