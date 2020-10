Stand: 28.10.2020 07:19 Uhr Castor-Transport am Sonnabend in Nordenham erwartet

Ein Schiff mit Atommüll wird voraussichtlich am Sonnabendmorgen in Nordenham anlegen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Erkenntnissen der Gruppe "Castor stoppen" hat das Schiff am Dienstagabend den britischen Hafen Barrow-in-Furness verlassen. An Bord sind demnach sechs Castorbehälter aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield, die zum Zwischenlager am hessischen Atomkraftwerk Biblis gebracht werden sollen. Dafür müssen sie in Nordenham auf einen Güterzug verladen und von dort durch Niedersachsen transportiert werden. Aktivisten sind gegen die Transporte und haben Proteste angekündigt. Niedersachsen hatte versucht, den Termin aufgrund der Corona-Pandemie zu verschieben. Die Bundesregierung will jedoch die Verträge erfüllen, wonach Deutschland seinen Atommüll wie vereinbart zurück nimmt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.10.2020 | 06:30 Uhr