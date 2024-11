Cashews und Edelschimmel: Oldenburgerin produziert veganen Käse Stand: 04.11.2024 13:13 Uhr Die 27-jährige Oldenburgerin Anna Lessing stellt in Handarbeit vegane Käse-Alternativen her - mit Cashewkernen statt Milch. Ein Clip auf TikTok machte ihre Käserei über Nacht bekannt.

von Pascal Klug

In den Räumen einer ehemaligen Fleischerei in Oldenburg produziert Anna Lessing vor allem veganen Blauschimmelkäse, Camembert und Mozzarella. Mehrere Wochen lagert ein veganer Käselaib in einem der großen Kühlschränke, bevor er verschickt wird. Wegen der mitunter langen Reifezeit und weil Lessing eine Manufaktur und eben keinen Großbetrieb hat, musste sie im August ihren Onlineshop zeitweise schließen - weil eines ihrer selbst gedrehten Videos auf der Plattform TikTok mehr als 250.000 Aufrufe hatte und ihr zu viele Bestellungen auf einmal bescherte.

Laut Lessing zu "wenig gute, vegane Käse-Alternativen"

Eigentlich hatte Anna Lessing den Plan, Lehrerin zu werden. Das Studium hat sie abgeschlossen. Doch statt für ein Referendariat entschied sie sich, ihr veganes Unternehmen "Veeze" zu gründen. Seit acht Jahren lebt sie selbst vegan. Da sie gern kocht und backt, fing sie an, zu "experimentieren" und ihren eigenen Käse zu machen. Die Idee, mit ihrer Lebensweise auch Geld zu verdienen, kam ihr, "weil es bisher wenig gute, vegane Käse-Alternativen gibt". Ihre Familie unterstützt sie. Mutter Jutta hilft regelmäßig bei der Produktion.

Cashews, Gewürze, Edelschimmel-Kulturen und Zeit

Für den veganen Käse werden zunächst Cashewkerne gekocht und mit intensiven Gewürzen vermischt, erklärt Anna Lessing. Dann kommt die besondere Zutat: Edelschimmel-Kulturen. Aus der dickflüssigen Masse formt die Oldenburgerin Käse-Laibe. Rund drei Wochen reifen diese bei acht bis zwölf Grad, ehe Lessing sie im Geschäft vor Ort oder über den Onlineshop verkauft. Ihre neueste Kreation: veganer Eierlikör. Und bei all dem Spaß an der Tätigkeit stehe für sie immer das Tierwohl im Vordergrund.

"Referendariat läuft mir ja nicht weg"

Rund 200 Bestellungen verschickt Anna Lessing mittlerweile pro Woche. Und inzwischen helfen ihr dabei drei Mitarbeiter und weiterhin ihre Mutter. Auch Videos davon lädt sie weiter bei TikTok und Instagram hoch. "Das Referendariat läuft mir ja nicht weg", sagt sie, "aber ich denke, das ist hier eine einmalige Chance für mein Leben."

2,5 Millionen Deutsche leben vegan

Dass sich viele Menschen für eine vegane Lebensweise interessieren, zeigt die Statistik: Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage waren es im vergangenen Jahr mehr als 2,5 Millionen bundesweit. Seit 1994 gibt es am 1. November den sogenannten Weltvegantag, einen internationalen Aktionstag.

