Stand: 30.03.2024 10:27 Uhr "Car-Freitag"-Kontrolle: Polizei finde scharfe Waffe und Munition

Die Polizei hat am Karfreitag in Niedersachsen vielerorts verstärkt die Autotuning-Szene kontrolliert. Bei einem Einsatz in Hesel (Landkreis Leer) stellten die Beamten in einem Wagen eine scharfe Schusswaffe, Munition sowie Drogen sicher. Der 21-jährige Fahrer habe zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden und besitze keinen gültigen Führerschein mehr, teilte eine Sprecher mit. Gegen ihn und seinen 28-jährigen Begleiter wird nun ermittelt. Zu dem Treffen anlässlich des "Car-Freitags" in Hesel kamen laut Polizei etwa 1.000 Menschen, davon etwa 800 mit Pkw. Einige Fahrzeuge hätten aufgrund unzulässiger Veränderungen beschlagnahmt werden müssen, hieß es.

