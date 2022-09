Stand: 06.09.2022 08:38 Uhr Cappeln: Lagerhallen von Entsorgungszentrum brennen

In Cappeln (Landkreis Cloppenburg) sind am Dienstagmorgen drei Lagerhallen in Brand geraten. Die Hallen gehören zu einem Entsorgungszentrum, wie die Polizei in Cloppenburg mitteilte. Was in den Hallen gelagert wird ist noch unklar - ebenso wie die Brandursache. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

