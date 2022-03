Cannabis: Wie groß ist das Risiko für Jugendliche? Stand: 17.03.2022 11:43 Uhr Die Ampel-Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, die Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu legalisieren. Das kritisiert nicht nur Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU).

Die Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen will Cannabis zu "Genusszwecken" in lizenzierten Geschäften an Erwachsene abgeben, heißt es im Koalitionsvertrag. Dadurch werde "die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet." An diesem Plan gibt es Kritik, unter anderem von Barbara Havliza, die sagt: "Es liegt auf der Hand, dass der Konsum bei Jugendlichen zunehmen wird, wenn Erwachsene vorleben, dass die Droge nicht weiter schlimm ist." Dieser Auffassung ist auch Angela Wenzel, Chefärztin in der Dietrich-Bonhoeffer Klinik für jugendliche Suchtkranke in Ahlhorn bei Oldenburg: "Die gesellschaftliche Aufklärung über THC wird konterkariert, wenn gesagt wird, Cannabis gehört wie Alkohol zum Leben." In ihrer Klinik kämpfen Jugendliche für ein Leben ohne Drogen.

Videos 2 Min Legalisierung von Cannabis: Erfahrungen aus dem Grenzgebiet Laut Suchtmedizinerin Barbara Brüninghaus hat sich, vor allem bei Jugendlichen, die Art des Konsum bereits verändert. (20.10.2021 ) 2 Min

Mit der Sucht kamen die Depressionen

Einer der Patienten dort ist der 21-jährige Hannes, der mit 14 Jahren mit seinem besten Freund seinen ersten Joint geraucht hat. Damals genügte ein Gramm Cannabis in der Woche, am Ende waren es bis zu drei Gramm am Tag und am Wochenende noch mehr. Dazu kamen psychoaktive Pilze, Schmerzmittel und andere Medikamente. "Mein Leben drehte sich nur noch um Beschaffung, Konsumieren, Schlafen, Arbeiten und wieder Beschaffung", sagt Hannes. Lange Zeit konnte er seine Sucht verbergen, doch dann kamen die Depressionen: "Ich hatte nur noch schlechte Gedanken." Mehrfach habe er vergeblich versucht, aufzuhören. Sich Hilfe zu holen, das sei nicht infrage gekommen: "Dafür habe ich mich zu sehr geschämt." Nun hat er in der Klinik einen von 48 Behandlungsplätzen für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 25 Jahren. "Ziel ist es, dass diese jungen Menschen wieder an der Gesellschaft teilhaben können“, sagt Angela Wenzel.

"Konsum kann massive Auswirkungen auf das Gehirn haben"

Cannabis ist die häufigste in Deutschland konsumierte illegale Droge. "Sein Konsum kann massive Auswirkungen auf das Gehirn haben", so Wenzel. Oft seien die Schäden nicht reversibel. Es drohten eine Minderung der Intelligenz, Konzentrationsstörungen und ein hohes Risiko für weitere psychische Krankheiten. Dazu zählten Angststörungen, Psychosen, ADHS und Schizophrenie. Je jünger die Konsumenten, desto größer seien die möglichen Probleme: "Es macht einen großen Unterschied, ob man den ersten Joint mit 15 Jahren oder mit 25 raucht." Denn zu viel werde während der Pubertät im Körper umgebaut. "Es ist wie mit einem Glas Sekt in der Schwangerschaft. Es kann extreme Folgeschäden auslösen oder eben auch nicht", so die Medizinerin.

"Jugendliche können Risiko nicht einschätzen"

Laut dem Sucht- und Drogenbeauftrage der Bundesregierung, Burkhard Blienert, solle Cannabis nicht deshalb legalisiert werden, "um etwa das Kiffen für alle zu ermöglichen, sondern um aktiven Gesundheitsschutz für Erwachsene und einen entstigmatisierten Umgang mit Cannabis zu ermöglichen". Dies müsse mit einer besseren flächendeckenden Prävention und einen starken Jugendschutz einhergehen. Angela Wenzel befürchtet allerdings, dass eine Legalisierung einer offiziellen Anerkennung und Bagatellisierung gleichkomme. Dabei könnten die meisten Erwachsenen einschätzen, welches Risiko sie mit dem Konsum von Rauschmittel eingehen, sagt sie. Aber: "Jugendliche können dies nicht."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.03.2022 | 10:30 Uhr