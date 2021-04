Stand: 17.04.2021 11:14 Uhr Campingplätze: Urlauber und Betreiber protestieren in Berlin

Camper aus Niedersachsen beteiligen sich heute an Protesten in Berlin. Sie fordern, dass Stell- und Campingplätze geöffnet werden. Zu einem Korso in der Hauptstadt werden rund 700 Wohnmobile aus ganz Deutschland erwartet, unter anderem aus Ostfriesland, Cuxhaven und der Wesermarsch. Die Campingplätze sind wegen der Pandemie für Urlauber geschlossen. Nur für Dauercamper gibt es in den meisten Bundesländern bestimmte Ausnahmen. Viele Camper, die keinen Dauerplatz haben, finden das ungerecht.

