CSD Oldenburg: Queere Vielfalt sicher zeigen können Stand: 16.06.2023 10:11 Uhr Bunt und laut wird es am Samstag auf Oldenburgs Straßen. Etwa 10.000 Teilnehmende werden zum Christopher Street Day (CSD) 2023 erwartet. Das Motto: "Queere Vielfalt leben - sichtbar und sicher".

von Anna Schlieter

Auch wenn lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche, allgemein queere Menschen (LSBTIQ*) selbstverständlich im Alltag dazugehörten, solle jeder Person selbst überlassen sein, wie sie queere Vielfalt lebe, so das Organisationsteam. Das sei in Deutschland nicht immer der Fall, weltweit schon gar nicht. Darum wollen sich die Teilnehmenden in Oldenburg lautstark und sichtbar für die Rechte von queeren Menschen einsetzen.

AUDIO: Nach Angriffen: CSD Hannover passt Sicherheitskonzept an (06.06.2023) (1 Min) Nach Angriffen: CSD Hannover passt Sicherheitskonzept an (06.06.2023) (1 Min)

Übergriffe bei CSD Hannover: Thema Sicherheit ist hoch aktuell

Das Motto der 29. Auflage des CSD in Oldenburg steht bereits seit Anfang des Jahres fest, könnte aktueller aber kaum sein. Gerade erst gab es zwei Fälle queer-feindlicher Hasskriminalität beim CSD in Hannover Ende Mai. Ein 17-jähriger Transmann und ein 18-jähriger nicht-binärer Mensch wurden beleidigt und zusammengeschlagen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Zudem soll es weitere Pöbeleien gegen Teilnehmende des CSD gegeben haben.

Oldenburg: "Eine sehr queer-freundliche Stadt"

"Es ist traurig, dass so etwas noch immer passiert", findet Andreas Gerbrand, Vorstandsvorsitzender von CSD Nordwest e.V. Der Verein organisiert den CSD in Oldenburg. "Glücklicherweise ist Oldenburg eine sehr queer-freundliche Stadt. Beim CSD hier ist meines Wissens so etwas noch nie passiert." Das bestätigt auch die Polizeiinspektion Oldenburg. Am Sicherheitskonzept für Samstag ist deshalb nach Bekanntwerden des Vorfalls in Hannover auch nichts mehr verändert worden. Teilnehmende, die sich in Situationen während der Veranstaltung unwohl fühlen, können jederzeit zum Info-Stand des Vereins kommen, wie es heißt.

Weitere Informationen CSD 2023 in Oldenburg: Programm und Demo-Route Das Programm rund um den CSD zieht sich über mehrere Tage. CSD Nordwest e.V. gibt einen Überblick. extern

Demonstrationszug mit Vereinen, Schulen und Institutionen

Um 13 Uhr startet der Demonstrationszug durch die Innenstadt. Fußgruppen und Wagen zahlreicher Vereine, Schulen und Institutionen aus ganz Oldenburg haben sich angemeldet. "Hier feiert wirklich die Mitte der Gesellschaft", sagt Andreas Gerbrand. Nach dem Ende der Demo gegen 15 Uhr geht die Party auf dem Schlossplatz mit Live-Musik bis in den Abend weiter.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 17.06.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Homosexualität