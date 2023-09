Stand: 14.09.2023 11:25 Uhr CDU-Politiker Oliver Schatta rückt in den Landtag nach

Der Braunschweiger CDU-Landtagsabgeordnete Oliver Schatta rückt auf Vorschlag der CDU in den Niedersächsischen Landtag nach. Der Sitz war frei geworden, weil André Hüttemeyer(CDU) aus dem Wahlkreis Vechta vor mehr als drei Wochen alle politischen Ämter niedergelegt hat. Gegen Hüttemeyer ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen des Anfangsverdachts eines Sexualdelikts nach einem Stoppelmarkt-Besuch in Vechta. Oliver Schatta saß bereits in der vergangenen Legislaturperiode für die CDU im Landtag.

