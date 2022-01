Buttons für Schüler ohne Maske: Rektorin wird massiv bedroht Stand: 31.01.2022 14:51 Uhr Die Leiterin einer Haupt- und Realschule in Aurich wird im Internet und in E-Mails attackiert. Sie hatte vorgeschlagen, dass Schüler, die von der Maskenpflicht befreit sind, einen Anstecker tragen.

Ein Videoblogger aus Aurich hat die E-Mail der Schulleiterin an Eltern und Schüler im Internet veröffentlicht und entsprechend einseitig kommentiert. Daraufhin brach ein Shitstorm über die Schulleiterin herein. Da der Videoblogger auch ihre E-Mail-Adresse veröffentlichte, platzte das Postfach der Rektorin aus allen Nähten. In den Nachrichten wurde ihr unter anderem vorgeworfen, dass der Button wie ein Judenstern sei. Hunderte Kommentare und Mails verunglimpfen und bedrohen die Frau.

Rektorin wollte Spießrutenlauf verhindern

Sie habe nur pragmatisch handeln wollen, sagte die Schulleiterin dem NDR in Niedersachsen. Die Schüler, die von der Maskenpflicht befreit sind, machten eine Art Spießrutenlauf durch, weil sie immer wieder auf die fehlende Maske angesprochen würden, betonte sie. Bei 1.000 Schülerinnen und Schülern sowie 70 Lehrkräften kenne nicht jeder jeden - dadurch sei die Idee entstanden.

Landesschulbehörde plädiert für weitere Gespräche

Die Landesschulbehörde hat gegen den Vorschlag grundsätzlich nichts einzuwenden. Da das Tragen der Buttons freiwillig ist, sei das in Ordnung, sagte eine Sprecherin. Weitere vergleichbare Ideen aus Niedersachsen seien ihr nicht bekannt. Allerdings, so die Sprecherin, sollte es noch einmal Gespräche mit Eltern und Lehrern geben, ob ein Button wirklich die ideale Lösung sei.

Lieber Armbändchen statt Buttons?

Inzwischen ist sich auch die Schulleiterin nicht mehr so sicher. Sie überlege jetzt, statt der Buttons vielleicht doch lieber Armbändchen einzusetzen, sagte sie dem NDR in Niedersachsen. Ansonsten werde die Schule möglicherweise von Querdenkern belagert. Dass die von der Maskenpflicht befreiten Kinder einen sichtbaren Nachweis tragen sollen, hätten die meisten betroffenen Eltern befürwortet. Was die Beleidigungen und Drohungen betrifft, prüft die Rektorin nach eigenen Angaben nun rechtliche Schritte.

