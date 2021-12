Stand: 21.12.2021 13:43 Uhr Butjadingen: Unbekannte sprengen Baustellen-Toilette

Bislang unbekannte Täter haben in Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) am Montagabend gegen 20.30 Uhr eine Baustellentoilette gesprengt - mit welchem Sprengkörper, ist noch unklar. Der Vorfall ereignete sich an der Straße Achtern Diek. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Toilette vollständig zerstört. Der Schaden wird auf zirka 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Telefon (04731) 99810 zu melden.

