Stand: 05.06.2022 12:34 Uhr Butjadingen: Motorradfahrerin nach Unfall in Lebensgefahr

In Butjadingen im Landkreis Wesermarsch ist am Sonnabend eine Motorradfahrerin bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Ein 53-jähriger Autofahrer wollte in Düke auf eine Hofeinfahrt abbiegen und übersah laut Polizei dabei, dass ihm die Frau auf dem Motorrad entgegenkam. Die 23-Jährige sei demnach fast ungebremst in die Beifahrerseite des Autos geprallt und gestürzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.06.2022 | 09:00 Uhr