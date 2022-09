Stand: 01.09.2022 19:15 Uhr Butjadingen: Familie mit Schlauchboot aus Watt gerettet

Eine vierköpfige Familie aus Mannheim ist am Donnerstag in Butjadingen aus dem Watt gerettet worden. Der 42-jährige Vater und die 36-jährige Mutter waren gemeinsam mit dem fünfjährigen Sohn und der zweijährigen Tochter im Watt unterwegs und wurden von der einsetzenden Flut überrascht. Ein Zeuge sah sie gegen 13 Uhr auf einer Sandbank und verständigte die Rettungskräfte. Ein Mitarbeiter des Badesees, der Nordseelagune, nahm die Familie schließlich an Bord eines Schlauchbootes und brachte sie wohlbehalten an Land.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.09.2022 | 15:00 Uhr