Stand: 02.03.2025 11:23 Uhr Bus prallt gegen Strommast - drei Verletzte

Ein Bus mit zehn Fahrgästen ist in der Nacht zu Sonntag in Bremen gegen einen Strommasten geprallt. Der Unfall passierte nach Angaben der Feuerwehr gegen 3.30 Uhr in der Innenstadt. Der Busfahrer wurde eingeklemmt, Feuerwehrleute befreiten ihn. Der Fahrer sowie zwei der Insassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

