Stand: 13.05.2024 11:40 Uhr Bundesweite Diebstahlsserie aufgedeckt: Zwei Männer angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen zwei Männer im Alter von 28 und 44 Jahren Anklage erhoben. Ihnen werde unter anderem gemeinschaftlicher Diebstahl in 13 Fällen vorgeworfen, so die Staatsanwaltschaft. Demnach sollen sie von Juli 2022 bis Dezember 2023 in ganz Deutschland Motorräder, Quads, E-Bikes sowie hochwertiges Werkzeug und Gartengeräte gestohlen haben. Dazu sollen sie gezielt Verkaufsinserate ausgewertet haben. In einem Fall hatten sie laut Staatsanwaltschaft Kontakt zum Verkäufer aufgenommen, um an die Adresse zu gelangen. In anderen Fällen werteten die Männer die Bilder der jeweiligen Anzeigen aus und suchten per Luftaufnahmen nach den Häusern. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von 700.000 Euro. Beide Angeklagten befinden sich seit Dezember in Untersuchungshaft.

