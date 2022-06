Stand: 13.06.2022 09:49 Uhr Bundeswehrübung in der Wesermarsch

Im Nordwesten Niedersachsens beginnt heute eine zwölftägige Feldeinsatzübung der Bundeswehr. Sie hat den Namen „Starker Pegasus“. In der Wesermarsch werde es eine verstärkte Militärpräsenz geben, teilte die Verwaltung des Landkreises mit. Die Übung soll bis zum 24. Juni dauern. Die hiesige Bevölkerung solle sich dadurch nicht beunruhigen lassen. Die Übung sei von langer Hand geplant. Mit den Geschehnissen in der Ukraine habe die Übung nichts zu tun, sagte eine Sprecherin auch mit Blick auf die ukrainischen Familien, die in der Wesermarsch Schutz gefunden haben.

