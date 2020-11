Stand: 10.11.2020 08:41 Uhr Bundeswehr-Übung sorgt für Aufregung in Neerstedt

In Neerstedt im Landkreis Oldenburg hat offenbar eine Bundeswehr-Übung für Irritationen gesorgt. Das berichtet die "Nordwestzeitung". Laut Zeitung sollen am Sonntag Bundeswehrsoldaten ein Gefecht geübt haben. In Neerstedt waren bewaffnete Soldaten und Militärfahrzeuge unterwegs. Das Szenario habe Zivilisten erschreckt. Das sei nur eine Übung gewesen, die die Bundeswehr so realistisch wie möglich ablaufen lassen wollte, sagte der verantwortliche Major Thomas Hanke.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.11.2020 | 07:30 Uhr