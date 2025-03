Stand: 06.03.2025 12:54 Uhr Bundestagswahl: Nachzählung in einem Delmenhorster Wahlbezirk

Das Ergebnis des BSW bei der Bundestagswahl könnte im Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch-Oldenburg-Land nachträglich korrigiert werden. Wie die Landeswahlleitung mitteilte, erfolgt in einem Wahlbezirk des Wahlkreises eine Nachzählung wegen möglicher Unregelmäßigkeiten. "Hintergrund ist die Vermutung, dass in der Schnellmeldung am Wahlabend Zweitstimmen beim Bündnis Deutschland erfasst wurden, die auf das BSW entfallen sind", hieß es. Das Ausmaß schätzt die Landeswahlleitung eigenen Angaben zufolge als sehr gering ein, da nur ein Wahlbezirk betroffen sei. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hatte den Einzug in den Bundestag mit 4,97 Prozent der Zweitstimmen knapp verpasst.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl