Bundestagswahl 2025: Wo wird’s im Nordwesten spannend? Stand: 20.02.2025 14:11 Uhr Von der Küste bis ins südliche Oldenburg haben sich die Parteien auf die vorgezogene Bundestagswahl vorbereitet. Im Nordwesten Niedersachsens sind es neun Wahlkreise mit 34 Direktkandidatinnen und -kandidaten.

Zum Nordwesten Niedersachsens gehören die Wahlkreise 24 Aurich-Emden, 25 Unterems, 26 Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund, 27 Oldenburg-Ammerland, 28 Delmenhorst-Wesermarsch-Oldenburg-Land,29 Cuxhaven-Stade II, 30 Stade I-Rotenburg II, 32 Cloppenburg-Vechta und 34 Osterholz-Verden. Die CDU könnte in der Region bei den Erststimmen dominieren: In sechs der neun Wahlkreise liegt die Partei in Prognosen vorne, darunter in Cloppenburg-Vechta, Unterems und Cuxhaven-Stade II. Allerdings könnten durch die Wahlrechtsreform nicht alle gewählten Direktkandidatinnen und -kandidaten in den Bundestag einziehen. Denn sollte die CDU in ganz Niedersachsen mehr Erststimmen holen als sie Sitze über die Zweitstimme bekommt, fallen die Kandidaten mit dem schlechtesten Ergebnis raus. Ob auch Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Nordwesten betroffen sind, steht erst nach der Wahl fest.

Kopf-an-Kopf-Rennen in Delmenhorst

Im Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch-Oldenburg-Land liegen die Direktkandidaten der SPD und CDU in den Prognosen gleich auf. Beide Parteien treten mit neuen Kandidaten an. Susanne Mittag von der SPD ist nicht mehr dabei. Neu im Rennen ist dafür die 31-jährige Hamza Atilgan. Für die CDU tritt Bastian Ernst zum ersten Mal an. Er will den Wahlkreis von rot auf schwarz kippen, der Ausgang ist aber eher offen. Im Kreis Cuxhaven-Stade II versucht es Daniel Schneider von der SPD erneut, 2021 gewann er den Wahlkreis. Er tritt gegen den Neuling der CDU Christoph Frauenpreiß an. Ob hier die Wählerinnen und Wähler weiter traditionell SPD wählen oder die Partei unter dem Ampel-Aus leidet, bleibt abzuwarten.

CDU-Hochburg könnte Cloppenburg-Vechta bleiben

Eindeutiger wird es wahrscheinlich in den Wahlkreisen Wilhelmshaven-Friesland mit Siemtje Möller von der SPD und in Aurich-Emden mit SPD-Überflieger Johann Saathoff. 2021 holte Saathoff das beste Erststimmenergebnis in ganz Deutschland für die SPD. Weiter südlich in Cloppenburg-Vechta bekam 2021 die CDU-Bundestagsabgeordnete Silvia Breher die zweitmeisten Stimmen. Die Region gilt ohnehin als CDU-Hochburg und wird vermutlich auch bei dieser Wahl keine Überraschung werden. Als sichere Kandidatin und Kandidat gelten Gitta Connemann von der CDU für den Wahlkreis Unterems und Dennis Rohde von der SPD für Oldenburg-Ammerland.

Grüne, AfD, Linke - welche Chancen gibt’s im Nordwesten?

Neben Kandidatinnen und Kandidaten der SPD und der CDU werden mutmaßlich keine anderen Parteien einen der neun Wahlkreise gewinnen. Sie können über die Landeslisten einziehen. Große Chancen haben da die Politikerinnen und Politiker der AfD, die aller Voraussicht nach in den Bundestag einziehen werden. Das sind in der Region zum Beispiel Martin Sichert (Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund), Andreas Paul (Oldenburg-Ammerland), Martina Uhr (Unterems) und Sven Horst Sager (Cloppenburg-Vechta). Auch bei den Grünen könnten es einige über die Landesliste schaffen, darunter Lena Gumnior für Osterholz-Verden, Alaa Alhamwi für Oldenburg-Ammerland und Christina Schröder für Delmenhorst, sie haben gute Listenplätze.

Fünf-Prozent-Hürde entscheidet für FDP-Kandidaten

Die Linke, die von den weiteren Parteien laut Umfragen Chancen hat, die Fünf-Prozent-Hürde zu knacken, stellt in der Region keine Kandidaten. Spannend wird es mit Blick auf die FDP mit den Kandidaten Christian Dürr (Delmenhorst-Wesermarsch-Oldenburg-Land) und Gero Hocker (Osterholz-Verden). Sollte die FDP unter fünf Prozent bleiben, sind die beiden Bundestagsabgeordneten raus. Und das BSW hat mit der Vorsitzenden Amira Mohammed Ali, dem Landesvorsitzenden Thorsten Renken und Agnes Wittke aus Zetel gleich drei Kandidatinnen und Kandidaten auf den vordersten Plätzen. Die ziehen aber nur ein, wenn die Partei in den Bundestag kommt.

