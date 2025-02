Bundestagswahl 2025: Stimmen im Nordwesten sind ausgezählt Stand: 23.02.2025 23:17 Uhr Im Nordwesten stehen die ersten Wahlsieger fest. Die Wahl verlief in den neun Wahlkreisen weitestgehend ohne große Zwischenfälle. Allerdings hatten vier Wahllokale zu wenig Stimmzettel.

Weil die Wahlbeteiligung deutlich höher als bei den vergangenen Wahlen war, gingen ab dem frühen Nachmittag in den Dörfern Neuwesteel, Ostermarsch, Leybucht und Martensdorf bei Norden (Landkreis Aurich) das Material aus. Wie eine Stadtsprecherin dem NDR Niedersachsen sagte, seien die 30 Wahllokale in Norden nach Erfahrungswerten bestückt worden. Die betroffenen Wählerinnen und Wähler nahmen es mit Humor, warteten geduldig oder kamen zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ins Wahllokal. Den Nachschub habe man bei der Wahlleitung geholt und mit dem Auto in die Wahllokale gefahren, so die Stadtsprecherin. Stimmen seien nicht verloren gegangen.

34 Kandidatinnen und Kandidaten standen zur Wahl

Zum Nordwesten Niedersachsens gehören die Wahlkreise 24 Aurich-Emden, 25 Unterems, 26 Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund, 27 Oldenburg-Ammerland, 28 Delmenhorst-Wesermarsch-Oldenburg-Land,29 Cuxhaven-Stade II, 30 Stade I-Rotenburg II, 32 Cloppenburg-Vechta und 34 Osterholz-Verden. Wie erwartet liegt die CDU in sechs der neun Wahlkreise vorn. Im Wahlkreis 32 Cloppenburg-Vechta dominiert Silvia Breher die Wahl, kurz vor Ende der Auszählung hat sie mehr als 45 Prozent der Stimmen bekommen. In der CDU-Hochburg bleibt die Partei auch bei den Zweitstimmen vorne, mit einem Ergebnis von fast 39 Prozent. Die AfD erreicht dort die zweitmeisten Stimmen, mit fast 22 Prozent. Auch im Wahlkreis 25 Unterems liegt die CDU sowohl bei den Erststimmen mit Gitta Connemann als auch bei den Zweitstimmen vorne. Die SPD liegt als zweitstärkste Kraft dort nur knapp vor der AfD.

Delmenhorst und Cuxhaven werden schwarz

Im Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch-Oldenburg-Land holte sich der CDU Kandidat Bastian Ernst deutlich mehr Stimmen als sein SPD-Kontrahent Hamza Altigan. Damit kippt der Wahlkreis von rot zu schwarz. In der Stadt Delmenhorst allein betrachtet liegen die SPD (23,67 Prozent), CDU (23,35 Prozent) und AfD (23,60 Prozent) gleich auf, dort sind die Stimmen bereits ausgezählt. Auch der Wahlkreis Cuxhaven-Stade II ist von vorher SPD auf nun CDU gekippt. Im Wahlkreis 24 Aurich-Emden gewann der SPD-Kandidat Johann Saathoff mit 41,14 Prozent, im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl verlor er allerdings 12 Prozent.

SPD in Oldenburg stärkste Kraft

Dennis Rohde holte für die SPD im Wahlkreis Oldenburg-Ammerland die meisten Stimmen, er liegt mit 34 Prozent vorne, vor dem CDU Kandidaten Stephan Albani, der rund 24 Prozent bekam. Auch im Wahlkreis Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund hat Siemtje Möller von der SPD gewonnen. Bei den Zweitstimmen liegt in beiden Wahlkreis allerdings knapp die CDU vorne. In Oldenburg trennen CDU und SPD nur 50 Stimmen. Auch in Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund liegt die CDU mit nicht einmal einem Prozent vorne. Überraschend auch das Ergebnis im Ort Großheide im Landkreis Aurich: Dort kam die AfD auf knapp 28 Prozent und wurde stärkste Kraft. In vielen Regionen erreichte die AfD mindestens Platz drei. Die Partei hofft im Nordwesten auf bis zu sieben Bundestagsabgeordnete, Chancen haben beispielsweise Andreas Paul aus Oldenburg und Martina Uhr für den Wahlkreis Unterems.

Grüne und FDP verlieren Wählerstimmen

Das Bündnis 90/die Grünen hat in allen Wahlkreisen deutlich an Stimmen verloren. In Oldenburg liegen sie auf Platz drei mit 16 Prozent. Bei der vergangenen Wahl waren es noch 23 Prozent. Auch die FDP hat viele Stimmen verloren, in Cuxhaven beispielsweise bekam die Partei 3,77 Prozent.

Die Ergebnisse aus dem Bereich Oldenburg

