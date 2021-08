Bundestagswahl: 190.000 Stimmzettel für die Tonne Stand: 25.08.2021 15:40 Uhr Kreuz mit dem (An)Kreuz(feld): Im Wahlkreis Wilhelmshaven, Friesland und Wittmund müssen rund 190.000 Bundestagswahl-Stimmzettel neu gedruckt werden. Grund: ein fehlendes Feld hinter einer Partei.

Der grafische Fehler sei beim Versand der Unterlagen an die Briefwählenden nicht aufgefallen, teilte eine Sprecherin der Stadt Wilhelmshaven am Mittwoch mit. Erst ein aufmerksamer Briefwähler habe das Wilhelmshavener Wahlamt auf das Fehlen des kreisrunden Feldes hinter dem Kandidaten der Partei "Die Partei" aufmerksam gemacht.

Fehlerhafte Stimmzettel bleiben gültig

Der Briefwahlversand sei darauf vorerst gestoppt worden, hieß es. Rund 190.000 Stimmzettel sollen wegen des grafisches Fehlers nun neu gedruckt werden. Allerdings: Die bereits versendeten Stimmzettel sollen trotzdem ihre Gültigkeit behalten und für die Bundestagswahl am 26. September mitgezählt werden können. Das habe eine Rücksprache mit der Landeswahlleitung ergeben, teilte die Stadt mit. Betroffen seien rund 1.200 Stimmzettel in Wilhelmshaven und rund 1.700 in den Kommunen der Landkreise Friesland und Wittmund. Wer einen fehlerhaften Stimmzettel noch nicht ausgefüllt hat, könne diesen umtauschen.

Landesverband schaltet Bundeswahlleiter ein

Der Landesverband der Satirepartei nahm den Fauxpas dennoch zum Anlass, das Ergebnis der Wahl vorab in Frage zu stellen. Es dürfe wohl klar sein, dass man die Wahl in dem betroffenen Wahlkreis anfechten könne, schrieb "Die Partei" via Twitter an den Account des Bundeswahlleiters. Dieser antwortete wenig später mit dem Hinweis, dass die Stimmzettel bereits neu gedruckt würden. Auch der Wilhelmshavener Ortsverband der Satirepartei verwies auf den geplanten Nachdruck.

