Stand: 08.11.2023 14:51 Uhr Bundesstraße 210 bei Jever wieder komplett befahrbar

Die B210 soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder komplett dreispurig für den Verkehr freigegeben werden. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich lässt am Mittwochabend zwischen 22 Uhr und 24 Uhr die gelben Baustellenmarkierungen entfernen und hebt das Tempolimit von 40 Stundenkilometern auf. Für den Berufsverkehr am Morgen soll die Strecke dann wieder komplett frei sein. Die Sanierung der B210 hatte deutlich länger gedauert als geplant, weil regnerisches Wetter im Oktober die Betonarbeiten für den Aufbau neuer Schutz- und Leitplanken verzögerte. Ursprünglich sollte die Sanierung der Strecke sogar bereits im September nach viermonatiger Bauzeit abgeschlossen sein.

