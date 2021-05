Stand: 10.05.2021 19:30 Uhr Bundespräsident Steinmeier zu Gast in Oldenburg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird als Gastredner zum 175. Jubiläum des Deutschen Bühnenvereins in Oldenburg erwartet. Außerdem ist für den Festtag am 27. Mai eine Podiumsdiskussion im Oldenburgischen Staatstheater zur Zukunft des Theaters geplant, die auch über das Internet verfolgt werden kann, teilte der Bühnenverein mit. Der Besuch des Bundespräsidenten setze ein Zeichen der Wertschätzung für die Kultur, das in diesen Tagen dringend gebraucht werde, sagte Bühnenvereinspräsident Carsten Brosda.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.05.2021 | 07:30 Uhr