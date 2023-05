Stand: 15.05.2023 14:52 Uhr Bundesgerichtshof: Urteil im Holt-Prozess ist rechtskräftig

Das Urteil des Landgerichts Osnabrück im Prozess um erfundene Windkraft-Projekte von Ex-Unternehmer Hendrik Holt ist rechtskräftig. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Montag entschieden. Im vergangenen Jahr hatte das Landgericht Holt wegen Betrugs zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 33-jährige Emsländer frei erfundene Windkraftprojekte an internationale Energie-Unternehmen verkauft und die Konzerne um rund zehn Millionen Euro betrogen hatte. Mitangeklagt waren unter anderem auch Mutter, Schwester und Bruder von Holt. Nach der jetzigen Entscheidung des BGH sind nun die Urteile gegen alle Angeklagten rechtskräftig.

