Bunde: Wohnhaus im Landkreis Leer abgebrannt

Im Landkreis Leer ist am Sonntagabend ein Einfamilienhaus abgebrannt. Die Feuerwehr war zunächst wegen eines brennenden Dachstuhls zu dem Haus in Bunde gerufen worden. Dann griffen die Flammen auf das Gebäude über. "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem Dachstuhl. Das Feuer hat schnell durchgezündet", sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Flammen von innen zu löschen, sei nicht möglich gewesen. Zunächst war unklar, ob sich Personen in dem Haus aufhielten. Die Eigentümer kamen dann während der Löscharbeiten hinzu und bestätigten, dass sich niemand in dem Haus befinde. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250.000 Euro.

