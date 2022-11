Stand: 15.11.2022 09:24 Uhr Bunde: Transporter bleibt auf Gleis stecken - Strecke gesperrt

In Bunde im ostfriesischen Landkreis Leer hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren und ist auf einem Bahngleis liegen geblieben. Nach Polizeiangaben musste die Bahnstrecke in Richtung Niederlande am Dienstagmorgen gesperrt werden. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Straße abkam, blieb unklar. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

