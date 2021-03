Stand: 09.03.2021 15:13 Uhr Bunde: Polizei nimmt Drogendealer-Paar fest

Der Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Ein mutmaßliches Dealer-Paar wurde durch Spezialkräfte in seinem Haus in Bunde (Landkreis Leer) festgenommen. Der 38-jährige Mann und seine gleichaltrige Frau sollen über Jahre mit Hilfe von Kurieren Drogen über die deutsch-niederländische Grenze nach Deutschland gebracht haben. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem hochwertige Autos, Uhren und Fernseher bei dem Ehepaar. Die beiden sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

