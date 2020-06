Stand: 16.06.2020 06:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bund prüft Finanzhilfen für Meyer Werft

Die Corona-Pandemie hat die Meyer Werft in Papenburg (Landkreis Emsland) in eine schwere Krise gestürzt. Der Markt für Kreuzfahrtschiffe ist zusammengebrochen. Tausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Das Land Niedersachsen hatte bereits erste Gespräche zur Zukunft der Werft geführt. Jetzt könnte auch der Bund mit einspringen. Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigt, dass es mit der Meyer Werft wegen finanzieller Hilfen in Kontakt steht.

Bundesregierung prüft Unterstützungsmaßnahmen

Wörtlich heißt es in einem Schreiben, das NDR 1 Niedersachsen vorliegt: "Derzeit prüft die Bundesregierung, welche Unterstützungsmaßnahmen anwendbar sind, um die Beschäftigung auf der Werft und bei den Zulieferunternehmen zu sichern." Möglich, so das Ministerium, wären Hilfen aus dem Sonderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), dem Wirtschaftsstabilisierungsfond und dem Konjunkturpaket.

Küstenländer hatten Hilfen gefordert

Dass der Bund die Werften unterstützen sollte, hatten Mitte Mai schon die fünf norddeutschen Küstenländer in einem gemeinsamen Appell gefordert. Und auch der niedersächsische Bundestagsabgeordnete und Haushaltspolitiker der Linken, Victor Perli, findet, dass der Bund speziell der Meyer Werft jetzt helfen sollte. Allerdings sollte die Werft im Gegenzug ihren Firmensitz aus Luxemburg zurück nach Deutschland verlegen, die Arbeitsplätze sichern und die Mitbestimmungsrechte ausweiten, so Perli zu NDR 1 Niedersachsen.

Stammbelegschaft muss länger auf Urlaubsgeld warten

Der finanziell angeschlagenen Meyer Werft fehlen nach eigenen Angaben rund 1,2 Milliarden Euro. Am Montag wurde bekannt, dass sie der Stammbelegschaft das Urlaubsgeld offenbar später als geplant auszahlen will. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen soll es erst überwiesen werden, wenn das Kreuzfahrtschiff "Iona" an die Reederei übergeben ist. Zuvor war die Auszahlung für Ende Juni geplant. Ein Werftsprecher äußerte sich auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen dazu nicht. Er sagte aber, dass die Übergabe der "Iona" frühestens im Juli stattfinden werde. Der ursprüngliche Termin war Anfang Mai.

